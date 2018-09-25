3 جرائم قتل نفس بسبب مصروفات البيت وأزمة نفسية وتدمير سيارة الأم

3 جرائم شهدتها مصر أمس تم خلالها قتل النفس، وتنوعت بين انتحار ربة منزل بمدينة النهضة بسبب متطلبات الحياة، وشنق شاب لنفسه بسبب أزمة نفسية، وإطلاق أخر النار علي نفسه بدمياط بسبب اتلافه سيارة والدته.



خلافات زوجية



استمعت نيابة السلام، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إلى أقوال أحد الشهود في واقعة انتحار ربة منزل ونجلتها من أعلى عقار بمدينة النهضة، وكشفت التحقيقات، برئاسة أحمد عادل مدير النيابة، أن خلافات زوجية وقعت بين ربة المنزل وزوجها بسبب مصاريف المنزل ومتطلبات الحياة، مما أدى إلى إلقاء نفسها من أعلى العقار.



انتحار الأم وابنتها



وأوضحت النيابة العامة، أنه في يوم الواقعة، نشبت مشاجرة بين الزوج والزوجة، قامت خلالها بالانتحار، ونجلتها قامت بإلقاء نفسها على منزل مجاور للواقعة مما أدى إلى إصابتها وترقد الآن في أحد المستشفيات لتلقي العلاج .



بلاغ جثة



وأشارت النيابة العامة إلى أنها تلقت أمس إخطارا من الرائد حسن البكرى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، يفيد بسقوط سيدة ونجلتها من أعلى عقار سكنى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة سيدة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة المنزل ونجلتها ألقت نفسهما من أعلى العقار بسبب سوء معاملة زوج.



الزوج المدمن



وقررت نيابة السلام ، برئاسة المستشار احمد الشاذلي ، التحفظ علي الزوج المدمن فى واقعة سقوط ربة منزل وابنتها من أعلى عقار بمدينة النهضة لحين الانتهاء من التحقيقات معه وورود تحريات المباحث حول الواقعة، وتعود البداية لتلقي اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة اخطارا من الرائد حسن البكرى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان ، يفيد بسقوط سيدة وابنتها من أعلى عقار سكنى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثة سيدة وبجوارها ابنتها البالغة من العمر 14 عاما.



أزمة نفسية



في سياق متصل، لقي شاب فى العقد الثاني من عمرها مصرعه ، شنقا داخل غرفة منزله بسبب مروره بأزمة نفسية مفاجئة بقرية محلة أبوعلي بالمحلة الكبري بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المحلة العام استعدادا لدفنه.



انتحار



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة يفيد بورود افراد عائلة الشاب " مهند .أ.ز " 19 سنه طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة المنصورة ومقيم بقرية محلة أبوعلي بدائرة المركز يفيد بانتحار نجلهم بشكل مفاجىء بمنزل العائلة.



حبل



انتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث بمنزل عائلة الشاب المنتحر وتبين لضباط المباحث وجود حبل مثبت بسقف منزل غرفة نوم الشاب قد استخدمه كوسيلة للانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية مفاجئة وتسبب فى موته، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت تشريح ودفن الجثة وتسليمها الى ذويه.



عيار ناري



تلقت شرطة النجدة بلاغا، من أهالي المنطقة المركزية بالحي الثاني بدمياط الجديدة بقيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري على نفسه من طبنجة صوت معدلة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثته لبيان سبب الوفاة .



90 ألف جنيه



وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى إسماعيل حسن غالي 21 سنة طالب بمعهد الدلتا ومقيم بدمياط الجديدة وأنه ترك محل إقامته منذ عشرة أيام بسبب خلافات مع والدته التى تعمل مديرة بالشهر العقاري بدمياط الجديدة حيث صدم سيارتها وتسبب في عمل تلفيات بالسيارة وكان مطلوبا 90 ألف جنيه لإصلاحها.



طبنجة صوت



وانتحر الطالب بسلاح ناري طبنجة صوت معدلة عثر عليها بجواره وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى امرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثته لبيان سبب الوفاة.