ضبط سباك متهم بسرقة مكتب بريد بني مزار بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمديرية أمن المنيا من ضبط أحد الأشخاص لقيامه وآخر بسرقة مكتب تأمينات بنى مزار بالمنيا.



تلقى مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، من مدير مكتب تأمينات بني مزار باكتشافه كسر خزينة مكتب تأمينات السيارات بالطابق الأرضى والعثور عليها مفتوحة عن طريق القطع "بلمبة لحام" وسرقة محتوياتها "3 ماكينات صرف التأمينات والمعاشات".



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من كرولس ع. ع- 24 سنه سباك وبيتر.ع. ى- 25، سنه سباك- مقيمان بدائرة المركز."جار ضبطه".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وأرشد عن (قفل مهشم خاص بالمكتب- الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة – مركبة "التوك توك") كانا يستقلانه أثناء ارتكاب الواقعة، وأضاف أن الماكينات بحوزة المتهم الهارب وباستهداف منزل والد الهارب ببندر بنى مزار عُثر على (2 جوال بداخلهما 3 ماكينات الصرف "المستولى عليها" وباقى الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.