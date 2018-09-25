المشروعات الصغيرة: استراتيجية لتطوير العشوائيات واعتماد العمالة نصف الماهرة

كشفت نيفين جامع، الأمين العام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة ودعم وتطوير البنية الأساسية، بغرض تحسين المرافق في المناطق العشوائية غير المخططة والمحرومة من الخدمات و توفير فرص عمل للشباب.



وأوضحت " جامع" في تصريحات لها أمس، أن مشروعات رفع كفاءة المرافق العامة وخصوصا بالمدارس و المناطق العشوائية تسعي لاعتماد علي العمالة الماهرة ونصف الماهرة بالمناطق المستهدفة لاتاحة المزيد من فرص العمل للأهالي بتلك المناطق بدلا من الاستعانة بالمعدات المعتادة.

