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دلاور: الإصلاح الاقتصادى مرهون بتحسن الجهاز الإدارى للدولة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:40 م
شريف دلاور الخبير
شريف دلاور الخبير الاقتصادي
البهى عمرو
قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادى مرهون بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة.

أشاد دلاور، بأداء وعمل الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة، لأنها أستاذة اقتصاد، وأشار إلى قولها إن الإصلاح الاقتصادي مرتبط بالإصلاح الإدارى للدولة.

أضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن السعيد مدركة تماما أن الإصلاح الاقتصادى لن يتم إلا بالإصلاح الإدارى للدولة.

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