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عبدالله النجار يكشف مزايا قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:32 م
عبد الله النجار
عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
حمزة شعيب
قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قانون الأحوال الشخصية الذي يقترحه الأزهر الشريف يحفظ لطرفي الأسرة حقهما حال انقضاء الرابطة بينهما وتمنع النزاع لتوفير مجهودات الشرطة والقضاء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن القانون المقترح يلبي الكثير من الاحتياجات لأنه يتناول المستجدات الفقهية التي ألمت بالحياة المعاصرة.

وأشار إلى أن المجتمعات الإسلامية تقام على العدل والكرامة الإنسانية واحترام المرأة، منوها:"لابد من توفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية بالنسبة للزوجات".

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