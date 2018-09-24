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الفقي: لقاءات الرئيس السيسي رسالة طمأنة للعالم بتحسن اقتصاد مصر.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:29 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن مصر حاضرة على المستوى العالمي، موضحا أن لقاءات الرئيس السيسي على هامش أعمال الجمعية العامة لها بعد اقتصادي.

وأضاف "الفقي" في حواره في برنامج "مصر النهارده" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بوزير خارجية دولة الإمارات، والغرفة التجارية الأمريكية، ورئيس البنك الدولي والأمين العام لـ صندوق النقد الدولي.

وتابع: "لقاءات الرئيس رسالة طمأنة منه للعالم بتحسن الاقتصاد المصري وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي على أكمل وجه، إضافة إلى تأكيد سعي مصر إلى تحسين أوضاع الاقتصاد".

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