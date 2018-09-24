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استمرار معرض أهلا مدارس إلى نهاية الأسبوع

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:33 م
لدكتور علي مصيلحي
لدكتور علي مصيلحي
حسام الحارتي
أشاد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين بمعرض أهلا مدارس، الذي تم افتتاحه مؤخرا من أجل مساندة الأسرة المصرية، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وعبر المصيلحي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج، "مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية "دي إم سي " عن سعادته لتوفير جميع المنتجات المحلية داخل معرض "أهلا مدارس"، وبأسعار مخفضة للغاية وجودة عالية.

وأضاف وزير التموين، أن العام المقبل يتم وضع خريطة كاملة للمعارض السلعية، لتسهيل مهمة المنتجين والمواطنين.

وأكد أن الغرف التجارية قامت بالتعاون مع وزارة التموين لضبط الأسعار داخل الأسواق المصرية، مشيرا إلي استمرار معرض أهلا مدارس إلي نهاية الأسبوع الجاري.

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