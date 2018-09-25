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فن

4 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم alph Breaks the Internet5

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من فيلم alph Breaks the Internet، البرومو الدعائى الثانى تمهيدا لعرض الفيلم فى21 نوفمبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية، وحقق البرومو مشاهدات وصلت إلى 4 ملايين مشاهدة فى 4 أيام من طرحه.

وتدور أحداث الجزء الثانى من الفيلم بعد ستة أعوام من إنقاذ المكان من ثأر Turbo، كسرت Sugar Rush خزانة الممرات، ما دفع Ralph وVanellope للسفر إلى الإنترنت عبر جهاز توجيه Wi-Fi المثبت حديثًا فى Arcade فى Litwak لاسترداد قطعة قادرة لإنقاذ اللعبة.

الفيلم من بطولة أصوات سارة سيلفرمان، وجون سى رايلي، وادينا مينزل، وكريستين بيل، وآلان توديك، وماندى مور، وكيلى ماكدونالد، وأولايى كرافالو، وأنتونى دانييلز، ومن إخراج وتأليف فيل جونستونن وريتش مور، بالإضافة إلى جيم ريردون، وباميلا ريبون.

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