وزيرة الصحة عن شكوي الأطباء من ضعف المرتبات: جزء من ميزانية الدولة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن شكوي الأطباء من ضعف المرتبات، قائله: «دا جزء من ميزانية الدولة».



وأضافت "زايد"، خلال لقائها مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «مهنة الطب سواء كانت أطباء أو تمريض أو صيادلة الدولة تتيح لهم العمل في القطاع الخاص».



ولفتت: «القطاع الحكومي بيشتغل 6 ساعات، بعد كدا الطبيب بيشتغل في أي مكان بعد الضهر في عيادتك الخاصة أو مستشفي مافيش حد بيقولك إنت بتشتغل إزاي وبكام طالما بتأدي كويس في القطاع الحكومي».



وأشارت "زايد"، إلي أن إتاحه العمل في القطاع الخاص للأطباء ومقدي الرعاية الصحية يعطي تحسين للظروف.

