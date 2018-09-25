موازنة البرلمان: إشادة صندوق النقد بالاقتصاد المصري تجذب المستثمرين

قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن تحسن الاقتصاد المصري له أهمية خاصة، لأن صندوق النقد يقوم بعمل مراجعات دورية كل 3 شهور في مصر ليعرف العمل الاقتصادي وتطوراته، لأنه مشارك مع مصر في برنامج دعم تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.



وأكد "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن إشادة صندوق النقد الدولي تؤكد أن مصر تمضى في الاتجاه الصحيح نحو الاصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن البرنامج التمويلي الخاص بصندوق النقد الدولي بمصر اقترب من اتمام عامين في مصرن وأن صندوق النقد الدولي إشادته تؤكد أن هناك تطور مستمر.



وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الإشادات الدولية بتحسن الاقتصاد المصري تزيد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري وتجذب الاستثمار إلى مصرن لافتًا غلى ان قروض صندوق النقد لها مواعيد لسدادها لابد من اتمامها.

