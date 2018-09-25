نوال الزغبي تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد

تضع المطربة نوال الزغبى اللمسات الاخيرة على البومها الجديد تمهيدا لطرحه خلال الايام القليلة المقبلة وانتهت من تسجيل 7 أغانٍ فى الألبوم المقرر أن يضم ما يقرب من 12 أغنية.



وتتعاون خلاله للمرة الأولى أيضًا مع الملحن عمرو مصطفى، وتقدم خلاله مجموعة أغنيات بأكثر من لهجة منها المصرية واللبنانية.



يذكر أن نوال الزغبي، أحيت مؤخرًا أكثر من حفل غنائي، أحدها بمنطقة البقاع اللبنانية، وعدة حفلات ضمن فعاليات المهرجانات اللبنانية منها "الشياح" و"حاصبيا"، كما طرحت أغنية "قالوا" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" من كلمات مازن الضاهر، وألحان فاضل سليمان.