أبو العينين يطالب بمحاكمة رعاة الإرهاب أمام الجنائية الدولية

استعرض رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي دور مصر فى مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى الدور المنتظر من الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب.



وأكد أنه رغم الهزائم المدوية التى تعرض لها تنظيم داعش فى سيناء والعراق وسوريا، إلا أنه مازال يشكل خطرا وتهديدا على العالم لأنه تحول إلى شبكة إرهابية سرية يصعب الكشف عن عناصرها والتصدى لها.



وطالب الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطى الأمم المتحدة بمعاقبة الدول التى ترعى الإرهاب وتموله، وتحويل قادتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومساندة رؤية مصر القائمة على التمسك بمشروع الدولة الوطنية والحفاظ على وحدتها بعدما ثبت بالدليل القاطع أن إسقاط الدول في الشرق الأوسط وفر البيئة الخصبة للإرهاب.



وأشاد أبو العينين بمبادرة الرئيس السيسى الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف وتكليفه الأزهر بالتصدى للتفسير الخاطئ والمنحرف للإسلام الذى تستخدمه الجماعات الإرهابية وتصحيح الخطاب الدينى، مشيرا إلى أهمية إصدار تشريعات صارمة لمنع الخلط بين حرية التعبير والتحريض على المسلمين ومطالبة شركات الانترنت بإغلاق المواقع التي تحرض على الإرهاب.



وأضاف أن مصر حققت نجاحا منقطع النظير فى اجتثاث جذور الإرهاب من سيناء، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ومطاردة ما تبقى من فلول الإرهاب والقضاء عليه نهائيا.

