شريف دلاور: محدودو الدخل شعروا بالإصلاح الاقتصادى بسبب الترشيد.. فيديو

قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن المواطن المصرى يختلف فى فئاته وطبقاته، مطالبًا المقتدر بعدم البهرجة والإسراف في شراء الأشياء وترشيد الإنفاق، لأن مصر في فترة صعبة؛ بسبب النقد الأجنبي.



وأشار خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي، إلى أن المواطن محدود الدخل شعر بالإصلاح الاقتصادى، وذلك بسبب الترشيد، وأصبحت الأوضاع الخاصة به فى الأحسن؛ لأن الأشياء الأساسية له من "الغذاء والإسكان" أصبحت الدولة توفرها سواء من معارض لكل المنتجات ووحدات سكنية في مناطق كثيرة.