وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل فطائر البطاطس بشكل شهى ولذيذ ومذاق لا يقاوم ،فأغلب الأطفال يفضلون تناول البطاطس ،كما أنه يمكن لربة المنزل التوفير بالمزانية بتحضير البطاطس بهذه الطريقة المغذية لأطفالها و أسرتها .



المقادير لعمل فطائر البطاطس :

نصف كيلو بطاطس مسلوقة مهروسة جبنة رومي مبشورة بقدونس 2 كوب دقيق بيضة ملعقة كبيرة خميرة فورية ربع كوب سمنة

ماء للعجن ملح فلفل أسود .



الطريقة لعمل فطائر البطاطس:

* يخلط الدقيق والخميرة والبيض والسمنة واللبن



* يمكن إضافة رشة ملح ورشة سكر



* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة



* تغطى العجينة وتترك لتتخمر



* تخلط البطاطس المسلوقة المهروسة مع الجبنة والكمون والملح والفلفل الأسود



* تقطع العجينة إلى كرات وتفرد بالنشابة



* يفرد خليط البطاطس ويضاف على الوجه البقدونس المفروم



* تُدهن الأطراف بالسمنة وتطبق على الحشو



* تدهن طاسة بالسمنة وتوضع الفطيرة في الطاسة



* تقلب على الوجه الآخر



* تقطع وتقدم عند النضج