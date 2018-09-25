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حوادث

تحويلات مرورية بطريق الإسماعيلية الصحراوي لمدة 13 ساعة.. الجمعة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:31 ص
الطريق الدائري
الطريق الدائري
أحمد مهدي
تجري الادارة العامة للمرور، بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، تحويلات مرورية لمسافة 500 متر علي طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي، في اطار اعمال رقم وتركيب كمرات خرسانية لإنشاء كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة - الاسماعيلية الصحراوي بمنطقة مدخل طريق بلبيس.

وأعلنت الادارة، في بيان لها، ان التحويلات عبارة عن تحويل الاتجاه القادم من القاهرة إلي الإسماعيلية للانحراف يسارا ماقبل منطقة الاعمال إلي الاتجاه الاخر، لاستخدام عدد 2 حارة مرورية، ومن ثم العودة إلي الطريق الرئيسي.

وأضافت الادارة، ان مدة تنفيذ الاعمال اعتبارا من الساعة 5 صباحا يوم الجمعة 28 سبتمبر وحتي 6 مساء من ذات اليوم.

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