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فن

يوم واحد يفصل رانيا يوسف عن فيلم عيش الدبابير

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قاربت الفنان رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "عيش الدبابير"، حيث لم يتبق لها سوى يوم واحد وتنتهى تماما من التصوير.

وتدور أحداث العمل عن 3 فتيات ليقمن بمهمة وطنية للدولة فى إطار درامى وتواجه رانيا يوسف العديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث، خاصة بينها وبين الفنان مجدى كامل الذى يجسد دور البطولة أمامها فى أحداث الفيلم لتكشف بعض الشخصيات فى الدولة.

فيلم "عش الدبابير"، يشارك فى بطولته بجانب رانيا يوسف، مجدى كامل وأحمد سلامة وسارة سلامة، من تأليف حمدى يوسف، وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، والفيلم يمثل عودة المخرج عادل الأعصر للشاشة الفضية بعد انشغاله على مدار الأعوام الماضية فى الدراما التليفزيوينة.

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