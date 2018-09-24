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توك شو

بث مباشر.. قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره دونالد ترامب
حمزة شعيب

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