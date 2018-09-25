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ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:07 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
هاني حسين
أثنى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على المجهودات التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب وذلك من أجل تجفيف كافة منابع الإرهاب.

قال " ترامب" خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، :" مصر في مقدمة الدول التي تواجه الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع:" قمنا بعمل رائع في مكافحة الإرهاب، ومصر كانت في الصفوف الأمامية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط، وشرفنا على القضاء على داعش نهائيا في سوريا".

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