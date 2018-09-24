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رياضة

القادسية الكويتي يطرح تذاكر مباراة الزمالك بالبطولة العربية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
طرحت إدارة نادى القادسية الكويتى، تذاكر مواجهة الفريق مع الزمالك بداية من غدٍ الثلاثاء.

ياتي هذا استعدادًا للمباراة التى ستقام على استاد نادى النصر، والمقرر لها السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.

الجدير بالذكر أن أيمن حافظ رئيس الجهاز الإدارى بنادى الزمالك وصل إلى الكويت اليوم الإثنين، لإجراء كل الترتيبات اللازمة لخوض الفريق الأبيض لمباراة القادسية الكويتي.
القادسية الكويتي يطرح تذاكر مباراة الزمالك بالبطولة العربية

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