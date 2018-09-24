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أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد 24 ساعة قادمة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:51 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء ولمدة 24 ساعة قادمة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، يكون مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيفا ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

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