برلماني: إشادة صندوق النقد يعطي ثقة للمستثمرين في مصر

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إدارة صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي قامات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، وإن إشادتهم بالاقتصاد المصري وتحسن مستواه بشكل عام يعطي ثقة للمستثمرين الموجودين بجميع أنحاء العالم في قوة الاقتصاد المصري وإمكانية الاستثمار بمصر.



وأشار "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن الاقتصاد المصري تعفي بشكل كبير وسجل معدل النمو الاقتصادى كبير وغير مسبوق، وهو ما جعل الاقتصاديين الدوليين يشيدون بالاقتصاد المصري، خاصة أنه مع اتخاذ الخطوات الاقتصادية الاخيرة تسهم فى نمو أكثر استدامة.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحسن الاقتصادي الحالي تعد انجازا للحكومة المصرية، وأنها لديها برنامج اقتصادي جيد ويتم تطبيقه بشكل صحيح حسب الجدول الوقتي الخاص به ووجود اصلاح تشريعي جيد، ما يساعد على خلق بيئة استثمارية واقتصادية جيدة.