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فن

عبد العزيز حشاد يستأنف تصوير ضغط عالي بعد توقف 6 سنوات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قرر المخرج عبد العزيز حشاد، استئناف تصوير فيلمه الجديد، بعنوان "ضغط عالي"، وذلك بعد توقف دام 6 سنوات تقريبا؛ بسبب بعض الظروف الإنتاجية الصعبة.

ويجرى المخرج حاليا بعض التعديلات على السيناريو، والتحضير من جديد للفيلم الذي يقوم ببطولته نضال الشافعى وهو من تاليف محمود صابر.

ويقدم نضال الشافعى شخصية حسين الصالح الذي يتعرض لأزمات متلاحقة يوميا بشكل كوميدى.

من ناحية اخرى يقوم نضال بالتحضير لتصوير فيلم "المحترف" مع الفنانة منة فضالى.

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