احصلي على بشرة رطبة مع ماسك الكاكاو

تسعى جميع الفتيات إلى الحصول على بشرة رطبة، وبالرغم من استخدام مكونات طبيعية إلا أنها لا تحصل على النتيجة المرجوة، ولكن مع ماسك الكاكاو، يمكنك تنظيف البشرة بشكل فعال وترطيبها بفاعلية، وفقا لما جاء في موقع "برايد سايد".



وأضاف الموقع أن الكاكاو يحمل فوائد غير متوقعه على البشرة، ومن أبرزها ترطيبها، والحفاظ عليها نظيفة، كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة، وإليكم طريقة تحضير واستعمال ماسك الكاكاو بالتفصيل..



مكونات ماسك الكاكاو:



معلقة عسل

معلقة زبادى

معلقة كاكاو بودر



طريقة تحضير ماسك الكاكاو:



اخلطي المكونات مع بعضها البعض.



طريقة إستعمال ماسك الكاكاو:



ضعي الماسك على وجهك عن طريق فرشاة ناعمة، إلى أن يجف، واغسليه بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين الفرق من اول استخدام.



فوائد استخدام ماسك الكاكاو:

- يحافظ على البشرة نظيفة.

- يساهم في نعومتها وترطيبها بشكل كبير.

- يزيل طبقات الجلد الميتة.

- يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع السمراء بفاعلية.