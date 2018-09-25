ضبط 7 آلاف مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المكثفة لضبط المخالفين لقواعد وآداب المرور، وارتكاب مخالفات تؤدي إلى إعاقة حركة سير السيارات، وتتسبب في حدوث اختناقات بالشوارع، ووجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية، خاصة في أوقات الذروة، لتحقيق أقصى سيولة مرورية.



وأسفرت الحملات بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن ضبط 7056 مخالفة مرورية، تنوعت ما بين 2108 انتظار خاطئ، 39 بدون رخصة قيادة، 16 بدون رخصة تسيير، 37 سحب دراجة نارية، 1956 متنوع، 110 تجاوز سرعة، 85 موقفا عشوائيا.



وتم ضبط 2214 مخالفة لنموذج 125، و66 مخالفة تحدث في الهاتف، و4 سير نقل يسار الطريق.