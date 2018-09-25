الخارجية السعودية: العدالة الاجتماعية تجسدت في نيلسون مانديللا

طالب وزير الخارجية االسعودى عادل أبن احمد الجبير، بالالتزام بالعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقافة الحرية والسلام التى تجسدت فى شخصية الرئيس نيلسون مانديلا ألهمت الكثير حول العالم .



وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفى عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن قمة نيلسون مانديلا يكون لها أسهامات جليلة فى تعزيز السلام وحقوق الانسان والتنمية المستدامة والحياة الكريمة وهى من اهم الدروس التى من الممكن نستفيد منها لنواصل مسيرة البناء وتعزيز السلام والامن فى العالم لتحقيق الرفاه لشعوبنا، لافتٌا إلى أن تفعيل مبادئ التعايش السلمى بين الشعوب وأحترام مبداء عدم التدخل فى شئون الدول الداخلية الاخرى .



وتقدم بالشكر باسم بلاده المملكة العربية السعودية والدول الاعضاء فى الجامعة العربية بالشكر المبزول من قبل الامم المتحدة والمثلة فى استضافة قمة نيلسون مانديلا للسلام .

