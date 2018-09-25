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ديني

حكم زيارة أقرباء سمعتهم سيئة.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:15 ص
صلة الرحم
صلة الرحم
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد العرابي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن زيارة الأقارب الذين لهم سمعة سيئة إذا كان الهدف منها النُصح والهداية فلها أجران، أجر صلة الرحم، وأجر النصح.

وأضاف «العرابي»، خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، المُذاع على فضائية «"المحور»، أن صلة الرحم إذا كان يترتب عليها ضررٌ، وتُوقع الإنسان في الهلاك والمخاوف فمنهيّ عنها، لأن الله سبحانه وتعالى يُنهي عن إلقاء النفس في التهلكة، فيكفي أن ندعو لهم بالهداية.

جدير بالذكر أن الإسلام أمر بصلة الرَّحِم، ورَتَّبَ على وصْلِها الثوابَ العظيمَ في الدنيا والآخرة، فجعلها سببًا في تَوْسِعَةِ الرزق وطول العُمُر حقيقةً، أَوْ: بِبَقاءِ ذِكْرَى صاحبِها بعدَ وفاتِه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، كما جعلها سببًا في صلة الله تعالى للعبد- بكل معانيها وصُوَرِها-، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «قَالَ اللهُ: أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ».

وجعل الإسلام صلة الرحم سببًا في دخول الجنة يوم القيامة بسلامٍ من مُنَغِّصاتِ العذاب والحِساب؛ لأن صاحبَها عامل بِسَلامٍ أقاربه في الدنيا، فاستَحَقَّ السلامَ يوم القيامة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ».

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