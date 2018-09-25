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فن

كليب سوري لـ أوكا وأورتيجا يحقق مليون مشاهدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
استطاع كل من أوكا وأورتيجا أن يحققا مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من خلال كليب أغنيتهما الجديد بعنوان "سورى"، وذلك خلال يومين من طرحها.

والكليب من كلمات حسن عطية، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، وإخراج حازم كتانة.

يذكر أن الثنائى قدما فكرة جديدة في التصوير، حيث سادت الكليب أجواء من التشويق والغموض، والسيارات والإكسسوارات، وإطلالة غير مألوفة لـ"أوكا وأورتيجا" من حيث الملابس والنظارات والشعر، وأيضا طريقة الأداء والإخراج التي أظهرت اختلافا في صورة الكليب نفسه، باختيار زوايا وكادرات جديدة، وطريقة تصوير تشبه التصوير الغربي.

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