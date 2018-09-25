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أخبار البلد

طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة ذهب من منجم السكري

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، بالتعاون مع سلطات قرية البضائع، حالة الطواري لتأمين وصول وسفر شحنة ذهب قادمة من منجم السكري في طريقها الي كندا لإعادة تنقيتها وبيعها فس البورصات العالمية

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن شحنة الذهب وصلت إلي القاهرة علي متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسي مطروح بإجمالى 384 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.

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