الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري

قال فخري الفقي أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية من أقوى اقتصاديات العالم، لأنها تنتج خمس إنتاج العالم بنسبة 22% بفضل ما تتمتع به من عقول تعمل على توليد أفكار قابلة للتطبيق.



وأضاف " الفقي " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن هناك 1220 شركة أمريكية تعمل في مصر في مختلف المجالات بإجمالي إستثمارات متركمة تقدر بـ 23 مليار دولار.



وتابع:" حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 8 مليارات دولار"، موضحا أن مصر تعمل على تحسين مناخ الإستثمار للمستثمرين، وتطوير البيئة التشريعية لصالح المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

