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الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:56 ص
فخري الفقي
فخري الفقي
هاني حسين
قال فخري الفقي أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية من أقوى اقتصاديات العالم، لأنها تنتج خمس إنتاج العالم بنسبة 22% بفضل ما تتمتع به من عقول تعمل على توليد أفكار قابلة للتطبيق.

وأضاف " الفقي " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن هناك 1220 شركة أمريكية تعمل في مصر في مختلف المجالات بإجمالي إستثمارات متركمة تقدر بـ 23 مليار دولار.

وتابع:" حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 8 مليارات دولار"، موضحا أن مصر تعمل على تحسين مناخ الإستثمار للمستثمرين، وتطوير البيئة التشريعية لصالح المستثمرين، وتذليل كافة العقبات أمامهم.

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