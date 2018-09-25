التعليم الطبي والتصنيع الدوائي .. منتدى علمي بجامعة الأزهر

تنظم جامعة الأزهر، بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، اليوم الثلاثاء، منتدى "التعليم الطبي والتصنيع الدوائي.. تحديات وآفاق التعاون" بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات في الساعة العاشرة صباحًا، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



يحضر المنتدى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على القطاع الطبي بالجامعة، وبمشاركة أمين عام اتحاد الجامعات الأفريقية، وممثلين عن الجامعات الأفريقية والمصرية.



وأوضح المركز الإعلامي للجامعة، أن المنتدى يشتمل على جلسة افتتاحية وتبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي عن جامعة الأزهر، تليه كلمة الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ثم كلية الدكتور ايتيان ايلي، الأمين العام لإتحاد الجامعات الأفريقية، تليها كلمة ترحيبية فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر.



وتابع: أن الجلسة الأولى في المنتدى تعقد تحت عنوان "الصيدلة الإكلينيكية: حاليًا ومستقبلًا"، ويتحدث خلالها الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، وتتضمن محاضرة للدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، عن "الصحة الإنجابية في أفريقيا ودور جامعة الأزهر"، ومحاضرة عن "تحفيز التميز في الصيدلة الإكلينيكية، للدكتور عماد العزازي، أستاذ ممارسات الحوكمة.



وأضاف: "تعقد الجلسة الثانية تحت عنوان "الابتكارات الصيدلانية: تحديات وفرص"، ويتحدث خلالها الدكتور أسامة عبد الستار، أستاذ الكيمياء التحليلية بكلية الصيدلة جامعة الأزهر والرئيس السابق لشركة ممفيس للصناعات الدوائية، الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بالقاهرة جامعة الأزهر والمنسق الوطني لإتحاد الجامعات الأفريقية".



وأوضح "أنها تتضمن كلمة للدكتور محيي حافظ، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بايونير للصناعات الدوائية، عن "استراتيجيات مستقبل الدواء"، ويتحدث الدكتور أشرف الخولي، مدير شئون الشركات والصحة بشركة فايزر في مصر والسودان، عن "قياس التنافسية في المستحضرات الصيدلانية الحيوية"، وعن "يدًا بيد لأفريقيا خالية من التهاب الكبد الوبائي سي" يتحدث الدكتور عمرو فهمي، مدير شركة فاركو للمشاريع الجديدة، ويتحدث الدكتور بركات حسنين، مدير مكتب الأزهر للإبداع التكنولوجي (TICO) وعميد كلية هندسة بجامعة الأزهر بقنا، عن "مكتب الأزهر للإبداع التكنولوجي TICO))، والمهندسة سهام صابر، مدير خدمات الاستشارات المؤسسية، تلقي كلمة عن "التعلم الإلكتروني في الجامعات: التحديات والتطبيق"، ويتحدث الدكتور إبراهيم الشربيني، أستاذ المواد النانوية الذكية والنانوية الطبية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن "تطبيقات النانو الذكية في الصيدلة والطب الحيوي".



تجدر الإشارة إلى أن هذه المنتدى يأتي في إطار الورشة التي تنظمها جامعة الأزهر حاليا بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بعنوان: "بناء وإدارة المستودعات الرقمية للرسائل والبحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالي بالقارة الأفريقية"، بمركز الأزهر للمؤتمرات خلال الفترة من 24 - 26 سبتمبر 2018م، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من الوزراء.





