عقد امتحانات لقياس مهارات طلاب المدارس الفنية.. اليوم

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء عقد الامتحانات القبلِيَّة، التي تستهدف قياس مهارات الطلاب الملتحقين بالصف الأول بمدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى أنها ستستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 سبتمبر الجاري، في تمام العاشرة صباحا.



وأوضح مجاهد في تصريحات لصدى البلد ، أن هناك تعليمات رسمية مكتوبة أُرسلت إلى كافة المديريات والادارات التعليمية، أكدت أن هذه الامتحانات ستكون في اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والحاسب الآلي.



وأشار إلى أن هذه الامتحانات ستطبق على طلاب الصف الأول الثانوي بجميع مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتعليم المزدوج ، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء كل فصول الخدمات التجارية والفندقية في أيام الامتحانات المذكورة، موضحا أنه تم تصميم شيتات بأسماء الطلبة، على أن تدون الدرجات أمام أسمائهم بترتيب الامتحانات وتعتمد من المدرسة وترسل للمديرية تمهيدا لإرسالها لنائب الوزير لشئون التعليم الفني.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية ، شددت خلاله على أنه لن تسمح للطلاب في هذا الامتحان بحيازة أي أجهزة تليفون محمول ، ولا أي أجهزة اتصال ، ولا أجهزة ارسال واستقبال سلكية أو لاسلكية ، أو أي أجهزة أو تقنيات حديثة ، أو أي وسيلة أخرى تساعد على نشر الامتحان.



وأكدت الوزارة على عدم السماح باستخدام الآلة الحاسبة خاصة في امتحان الرياضيات ، بالاضافة إلى منع تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحان بأي صورة من الصور ، أو المساهمة في ذلك عبر وسائل الاتصال.



وكلفت الوزارة المديريات التعليمية بإرسال نتيجة الامتحان القبلي للمواد الأربع مع مندوب من المديرية إلى مكتب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني.