مدير الكرة بالاتحاد السكندري: محمد صلاح سجل أهدافا أفضل من هدف بوشكاش

قال محمد إبراهيم مدير الكرة السابق بالاتحاد السكندري، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول سجل أهدافا أفضل من الهدف الذي تم اختياره أفضل هدف في حفل فيفا أمس الاثنين.



وقال ابراهيم في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "محمد صلاح سجل أهداف كثيرة في الموسم الماضي أفضل من الهدف الذي تم اختياره، هدف صلاح في واتفورد كان أفضل في وجهة نظري، لكن فيفا اختار هذا الهدف الأفضل وهذا أمر جيد".



وواصل مدير الكرة السابق بالاتحاد السكندري: "لو كنت مسؤول في اختيار الهدف الأفضل كنت سأختار هدف محمد صلاح، ووجوده في هذا المكان أمر مفرح بالتأكيد".