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منوعات

نجاة سائق دراجة من الموت بأعجوبة.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:47 ص
صدى البلد
كريم جمال
نجا سائق درجاة هوائية من الموت المحقق بأعجوبة فى أحد المدن البرازيلية، بعدما صدمته سيارة بقوة وجرته عدة أمتار، ثم اصطدمت بجدار وانتهي بها المطاف فى جدار مبني.

وبحسب "روسيا اليوم"، أنقذ القدر سائق الدراجة من هذا التصادم القوي، بعدما فقد قائد السيارة السيطؤة عليها وانجرفت منه بسرعة كبيرة، وانجرف السائق أسفل عجلات السيارة.

تبين من كاميرات المراقبة أن قائد السيارة كانت فتاة، نزلت منها فاقدة الوعي بعدما تصاعدت الدخنة الكثيفة من المحرك، بينما تم نقل الثنائي للمستشفي لتلقي الإسعافات الأولية بسبب إصاباتهم الطفيفة جراء الحادث.

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