ترامب من الأمم المتحدة: كيم جونج أون رائع ومتفتح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رائع ومتفتح، مشيدًا بموقفه بالمحادثات الجارية بين البلدين التي تهدف إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن ترامب قوله إثر لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن على هامش جلسة الأمم المتحدة بنيويورك: "كيم جونج أون رائع وذو عقلية متفتحة، وهناك احتمالية عقد قمة ثانية بيننا في المستقبل القريب".



وأضاف: "ستكون صيغة مماثلة وربما في مكان آخر".



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل من أجل ترتيب قمة ثانية بين الرئيس ترامب وزعيم كوريا الشمالية، لكن لا يزال الأمر يتطلب المزيد من العمل "لضمان أن تكون الظروف مواتية".



وأضاف بومبيو في مقابلة مع "فوكس نيوز": "نعمل من أجل ترتيبها. لكن لا يزال الأمر يتطلب بعض العمل لضمان أن تكون الظروف مواتية وأن يكون الزعيمان في وضع يمكننا فيه تحقيق تقدم ملموس".