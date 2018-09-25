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أخبار البلد

السياحة تشارك في احتفالية القنصلية السعودية بالإسكندرية بعيدها القومي الـ88.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:52 ص
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
شارك مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة على الشركات، باحتفالية القنصلية السعودية بالإسكندرية بالعيد الوطني الـ88 للمملكة، المنعقدة بقلعة قايتباي، بحضور قنصل المملكة، الدكتور يوسف بن صالح القهرة، ورئيس قسم الحج والعمرة بندر بن عبد الرحمن العوفي، ولفيف من كبار المسئولين المصريين والعرب والأجانب، وعدد كبير من الفنانين والفنانات وكبار الإعلاميين.

وتتسم العلاقات السعودية المصرية بالقوة والاستمرارية والتميز؛ نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، والتشابه في التوجهات بين القيادة السياسية فيهما، والذي يؤدى إلى التقارب أكثر إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والقضايا العربية والإسلامية.
السياحة تشارك في احتفالية القنصلية السعودية بالإسكندرية بعيدها القومي الـ88.. صور
السياحة تشارك في احتفالية القنصلية السعودية بالإسكندرية بعيدها القومي الـ88.. صور
السياحة تشارك في احتفالية القنصلية السعودية بالإسكندرية بعيدها القومي الـ88.. صور
السياحة تشارك في احتفالية القنصلية السعودية بالإسكندرية بعيدها القومي الـ88.. صور
السياحة تشارك في احتفالية القنصلية السعودية بالإسكندرية بعيدها القومي الـ88.. صور
السياحة تشارك في احتفالية القنصلية السعودية بالإسكندرية بعيدها القومي الـ88.. صور

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