محافظ كفر الشيخ: الدولة حريصة على نشر الوعي الثقافي في المجتمع

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة على نشر الوعي الأدبي والثقافي بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الكتاب سجل للتاريخ ووسيلة للتعلم والمعرفة واكتساب المهارات والخبرات في شتى مجالات العلوم والمعارف.



وأضاف، خلال افتتاح المعرض الثاني للكتاب، أن الأدب تعبير حقيقي عن الواقع ويزيدنا فهمًا للمجتمع ومعرفة همومه وتطلعاته وحاملا لتراث الأمة وإنجازاتها الثقافية والفكرية، موضحًا أن الثقافة هي المقياس الحقيقي لمدى الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات ووسيلة فاعلة للارتقاء بسلوكهم.



وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون والآداب من أجل إثراء الوعي والمعرفة لدى عامة المواطنين لإحداث نهضة ثقافية حقيقة تعزز وتدعم قيم المجتمع الإيجابية وتحسن من الوضع الفكري والثقافي لكل فئات المجتمع.



ودعا محافظ كفر الشيخ أبناء المحافظة إلى زيارة معرض كفر الشيخ الثاني للكتاب، والذي تشارك فيه 27 دار نشر محلية وعربية، بالإضافة إلى أنه يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب، مشيرًا إلى أن هناك تخفيضات تصل إلى 50% على معظم الكتب، فضلا عن وجود كتب تراثية متميزة.