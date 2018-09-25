ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفر الشيخ: الدولة حريصة على نشر الوعي الثقافي في المجتمع

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:46 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة حريصة على نشر الوعي الأدبي والثقافي بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن الكتاب سجل للتاريخ ووسيلة للتعلم والمعرفة واكتساب المهارات والخبرات في شتى مجالات العلوم والمعارف.

وأضاف، خلال افتتاح المعرض الثاني للكتاب، أن الأدب تعبير حقيقي عن الواقع ويزيدنا فهمًا للمجتمع ومعرفة همومه وتطلعاته وحاملا لتراث الأمة وإنجازاتها الثقافية والفكرية، موضحًا أن الثقافة هي المقياس الحقيقي لمدى الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي للأفراد والمجتمعات ووسيلة فاعلة للارتقاء بسلوكهم.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة والفنون والآداب من أجل إثراء الوعي والمعرفة لدى عامة المواطنين لإحداث نهضة ثقافية حقيقة تعزز وتدعم قيم المجتمع الإيجابية وتحسن من الوضع الفكري والثقافي لكل فئات المجتمع.

ودعا محافظ كفر الشيخ أبناء المحافظة إلى زيارة معرض كفر الشيخ الثاني للكتاب، والذي تشارك فيه 27 دار نشر محلية وعربية، بالإضافة إلى أنه يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة للكتاب، مشيرًا إلى أن هناك تخفيضات تصل إلى 50% على معظم الكتب، فضلا عن وجود كتب تراثية متميزة.

ترشيحاتنا

4 لاعبين عرب فقط صوتوا لـ محمد صلاح بمسابقة أفضل لاعب في العالم

بث مباشر.. قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي

ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

وحيد حامد ونبيلة عبيد وأشرف زكي في عزاء سمير خفاجي

سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك

أبو العينين يعرض إنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة.. فيديو

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

محمد إبراهيم: تجاوزت في حق مرتضى واعتذرت خلال مباراة الزمالك والاتحاد

رئاسة الجمهورية توضح تفاصيل لقاء السيسي وترامب

مدير أعمال جميل راتب ينفى تبرع الفنان الراحل بثروته لمستشفى سرطان الأطفال

الرئيس السيسي لـ ترامب: لقاؤنا يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر وأمريكا.. فيديو

كواليس عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على شرف الرئيس السيسي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

أحمد موسي : أبو العينين أكد حفاظ مصر على الدولة السورية والحيلولة دون انهيارها.. فيديو
أبو العينين في الأمم المتحدة: مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. فيديو
شريف دلاور يكشف مهام البنك العربي للتنمية في دعم دول المنطقة
الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟