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أحمد موسى: كرواتيا سربت نتيجة أفضل لاعب بالعالم قبل إعلانها.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:49 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن التسريبات التي ظهرت من الاتحاد الكرواتي بخصوص جائزة أفضل لاعب بالعالم، أكدت أن لوكا مودريتش، هو الفائز بها، وبعد إعلان النتيجة تأكد الجميع أن التسريبات كانت صحيحة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود محمد صلاح مرشحا لهذه الجائزة؛ يعتبر فخرا لجميع العرب، وليس للمصريين فقط.

واشار إلى أن محمد صلاح ابعد ميسي من المنافسة، وهو بالنسبة للمصريين النجم العالمى، لافتا الى أن صلاح يعتبر أول عربي يقف على هذه المنصة.

وأُعلن عن أن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، كأفضل لاعب في العالم، أمس، تلاه البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، فيما جاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي كثالث أفضل لاعب بالعالم.

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