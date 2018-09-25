حصاد تعليم الفيوم في ثالث أيام العام الدراسي.. جولات وتوجيهات

وكيل "التعليم" يحضر طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة شهداء الصوافنة

المحافظ يواصل جولاته بمركز إطسا ويشهد فعاليات حملة أولادنا في عنينا

شهدت محافظة الفيوم، أمس الاثنين، زيارات وفعاليات فى ثالث أيام العام الدراسى 2018 /2019، حيث تابع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية التربية والتعليم، سير العمل والانتظام بمدرسة التربية الفكرية الجديدة بالغرق قبلي، وأكد ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة لهم للتحصيل الدراسى.وشدد سعد على الاهتمام بنظافة المدرسة وإزالة جميع الملصقات، وعمل التوعية اللازمة وتنظيم إحدى القوافل الطبية للكشف على تلاميذها.كما تفقد الدكتور عادل عبدالمنعم عددا من مدارس إدارة إطسا التعليمية بالفيوم للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بها، حيث حضر طابور الصباح بمدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية يرافقه محمد عبدالله وكيل المديرية والدكتور عماد بليدي مدير إدارة إطسا التعليمية، وقرر مدير المديرية تغييب معلم فصل ابتدائي بسبب التأخير عن حضور طابور الصباح وتحية العلم.وحضر مدير المديرية طابور المدرسة وتحية العلم وقرر إعادة تحية العلم مرة أخرى حتى يقوم التلاميذ بترديد النشيد الوطنى مع استخدام الآلات الموسيقية، ونبه على إدارة المدرسة بضرورة أن يردد تلاميذ المدرسة النشيد الوطني يوميًا في طابور الصباح.وأكد عبد المنعم فى كلمته للمعلمين ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء والوطنية والفداء فى نفوس التلاميذ منذ الصغر.ونبه على إدارة المدرسة بضرورة الانتهاء فورًا من تسليم الكتب الدراسية لجميع التلاميذ، كما حضر حصة لغة عربية بالصف الرابع الابتدائي وناقش التلاميذ على السبورة، وكذلك حصة رياضيات فى الصف الثالث الابتدائي وناقش التلاميذ بشأنها وتابع معلم العلوم والحاسب الآلي.وزار مدرسة محمد أحمد عبدالسلام الثانوية بإدارة إطسا التعليمية وتفقد الفصول الدراسية، وحضر حصة فيزياء بالصف الأول الثانوي وتحاور مع الطلاب حول النظام التعليمي الجديد وشجعهم وحفزهم على مواصلة الجد والاجتهاد للحصول على أفضل الدرجات فى نهاية العام الدراسي.وحضر تسليم الكتب الدراسية للصف الثاني الثانوي كما حضر محاضرة لغة عربية لطلاب الصف الثالث الثانوي، وشجع طلاب المدرسة على الحضور مبكرًا للمدرسة والاستفادة من محاضرات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي.وشدد عبدالمنعم على مدير المدرسة بضرورة المتابعة الفنية للمعلمين بالفصول، واعتماد وترقيم دفاتر التحضير، ونظافة المدرسة، والفصول الدراسية من أجل تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للتلاميذ بالمدرسة، وعدم وجود الدراجات البخارية داخل المدرسة، والاهتمام بطابور الصباح وحضور مدير المدرسة والمعلمين الشرفاء طابور الصباح مع تفعيل الاذاعة المدرسية وتحية العلم وترديد النشيد الوطني.وفي سياق متصل، شهد اللواء محافظ الفيوم ومدير مديرية التربية والتعليم، فعاليات مبادرة أعمال (أولادنا في عنينا) للكشف عن أمراض العيون والسكري والأنيميا لتلاميذ المدارس.وتفقد محافظ الفيوم ومرافقوه سير العمل والانتظام بمدرسة الوابور للتعليم الأساسي، وذلك بحضور محمد عبدالله وكيل المديرية والدكتور عماد بليدي مدير إدارة شرق وهشام أبو عوف مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية وعمران الحجر مدير مؤسسة صناع الخير.وانطلقت فعاليات حملة أولادنا فى عنينا بمدرسة الوابور الابتدائية – إدارة إطسا التعليمية والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالفيوم (المشاركة المجتمعية) بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية والمصرف المتحد، وذلك وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم.وتشمل الحملة إجراء التحاليل اللازمة للكشف وعلاج فقر الدم والسكرى وأمراض العيون حيث يتم الكشف والعلاج بالمجان.وتستهدف الحملة تلاميذ المرحلة الابتدائية فى المناطق النائية بمحافظة الفيوم، وسيتم إجراء الكشف الطبى بمدارس إدارة إطسا التعليمية بالمناطق النائية يوم الاثنين من كل أسبوع حتى نهاية شهر أكتوبر، وكذلك يتم إجراء الكشف كل شهر بإدارة مختلفة حتى يتم الكشف على جميع تلاميذ الإقليم.وتأتي الحملة بالتنسيق بين المحافظة والتربية والتعليم وجمعية صناع الخير للتنمية، كما تم تسليم عدد من التلاميذ الحقائب المدرسية.