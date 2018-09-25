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مرأة

خليط طبيعي يخلصك من آلام الأسنان مثل المسكن

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:44 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يشعر الكثير من الأشخاص بآلام الأسنان التي تستمر لعدد من الأيام، فإذ كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك استعمال هذا الخليط السحري الذي يعتبر بمثابة مسكن طبيعي.

كشف موقع "بولد سكاى" الهندى، عن أن هناك طريقة طبيعية تساعد فى التعامل مع مشكلة آلام الأسنان بصورة كبيرة ويساعد فى التصدي لمشاكل البكتريا والجراثيم الضارة التى تؤثر بالسلب على الأسنان.

المكونات المطلوبة:
ماء بصل.
قرنفل.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.
مضمضي فمك بواسطة الخليط يوميا لمدة 5 دقائق.

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