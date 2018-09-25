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أخبار البلد

سامح عاشور: وزارة العدل أمرت المحاكم بتحصيل القيمة المضافة مرة واحدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:54 ص
سامح عاشور
سامح عاشور
حمادة خطاب
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن مساعد وزير العدل، أخطره، الإثنين، بصدور أوامر لجميع المحاكم بتحصيل الضريبة على القيمة المضافة مرة واحدة على الدعوى مهما تعهدت صورها.

وأضاف نقيب المحامين، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام التي انعقدت بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، "أرسلت اقتراحا بِنَصّ إلى وزير المالية لإضافته بالكتاب الدوري، ينص على أنه في جميع الأحوال لا يتم تحصيل الضريبة المستحقة إلا مرة واحدة على الدعوى أو القضية مهما تعددت صورها".

وقال: "لن نقبل بأن ندفع الضريبة كل يوم، وذلك يخالف القانون، وفي حال عدم صدور الاضافة بالكتاب الدوري حتى نهاية الأسبوع؛ سأسحب توقيعي على البروتوكول"، متابعا: "وزير المالية رجل محترم، ومتأكد أنه سينفذ القانون".

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