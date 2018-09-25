ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدير الكرة السابق بالاتحاد يكشف سبب رفض انتقاله للنادي الأهلي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:40 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
كشف محمد إبراهيم، المدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، عن سبب رفضه الانتقال للنادي الأهلي، عندما كان لاعبًا في زعيم الثغر.

وقال إبراهيم في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، أنه كان يشارك مع منتخب مصر 1992، والأهلي طلب انضمامه للفريق لكنه رفض.

وأوضح: "لم تكن هناك عقود احتراف آنذاك، ويجب استمرار اللاعب طوال الست سنوات التي في عقده، لذلك لم تكتمل الصفقة".

وأشار: "كان هناك 3 بدائل للانضمام للأهلي وهم طارق العشري، محمد إبراهيم، جمال السيد، واستقر الأمر على الأخير للرحيل إلى الأهلي".

ترشيحاتنا

مدير أعمال جميل راتب ينفى تبرع الفنان الراحل بثروته لمستشفى سرطان الأطفال

المسابقات: الزمالك لم يطلب الانتظار لحين انتهاء مؤجلات الأهلي بالدوري

محمد صلاح يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018

وحيد حامد ونبيلة عبيد وأشرف زكي في عزاء سمير خفاجي

أسباب خسارة محمد صلاح لقب أفضل لاعب في العالم عن موسم 2017/2018

الرئيس السيسي لـ ترامب: لقاؤنا يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر وأمريكا.. فيديو

أحدث أضرارا بسيارة والدته فانتحر.. كيف انتقم اسماعيل من نفسه

ترامب على تويتر: لقائي مع السيسي شرف عظيم

ماتيس: لا تهمنا التهديدات الإيرانية بعد هجوم الأحواز

الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بخصوص وزارة الدفاع

هكذا هنأت يارا محمد صلاح بحصوله على جائزة أفضل هدف لعام 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو
عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك
ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو
إصدار بطاقة تأمين صحي لـ 260 ألف عامل بالمقاولات والمحاجر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟