مدير الكرة السابق بالاتحاد يكشف سبب رفض انتقاله للنادي الأهلي

كشف محمد إبراهيم، المدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، عن سبب رفضه الانتقال للنادي الأهلي، عندما كان لاعبًا في زعيم الثغر.



وقال إبراهيم في حواره مع برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، أنه كان يشارك مع منتخب مصر 1992، والأهلي طلب انضمامه للفريق لكنه رفض.



وأوضح: "لم تكن هناك عقود احتراف آنذاك، ويجب استمرار اللاعب طوال الست سنوات التي في عقده، لذلك لم تكتمل الصفقة".



وأشار: "كان هناك 3 بدائل للانضمام للأهلي وهم طارق العشري، محمد إبراهيم، جمال السيد، واستقر الأمر على الأخير للرحيل إلى الأهلي".