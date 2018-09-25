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أخبار البلد

سامح عاشور: 170 مليون يورو تكلفة 3 مستشفيات استثمارية ومول تجاري

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:47 ص
يامح عاشور
يامح عاشور
أمل مجدى
كشف سامح عاشور نقيب المحامين، عن أن شركات عالمية ستمول مشروع إنشاء النقابة لـ3 مستشفيات عالمية ومول تجاري، عن طريق قرض، بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون يورو.

وأوضح "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام الذي انعقد بمدينة الغردقة، الاثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، أن الضامن للقرض هو المشروع ذاته، وليست أموال وأملاك النقابة، متابعا: "لا يوجد أي ضرر علينا، فلماذا الرفض مشروع".

وأشار: "سداد القرض على 20 عاما، مع 3 سنوات سماح في البداية، والفائدة 1.43% فقط"، متابعا: "كما أن الشركة الهندسية لوزارة الانتاج الحربي هي من ستنفذ المشروع وهو ضمان لنا لعدم وجود أي فساد".

ونوه نقيب المحامين إلى أن النقابة تجهز لمناقصة لشركات عالمية متخصصة في إدارة تلك المشاريع، على أن تكون مسئولية الشركة سداد القرض من أرباح المشروع سنويا".

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