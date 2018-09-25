التوصل إلى حل أكثر لغز وهم بصري في العالم

اكتشفت مجموعة من باحثين من جامعة فلندرز الأسترالية، حلا لأكثر لغز "وهم بصري" في العالم، حير الملايين في تحديد شخصية لوحة "زوجتي وحماتي".



وبحسب "روسيا اليوم"، استطلع الباحثون رأي 666 شخصا من 22 دولة أعمارهم فوق 18 سنة. ولكن بعد ذلك، ركزوا على 393 مواطنا أمريكيا منهم 242 رجلا و141 امرأة، أعمارهم من 18-68 سنة (متوسط عمرهم 33 سنة). وعرض الباحثون على كل منهم لوحة "زوجتي وحماتي" لمدة نصف ثانية، وطلبوا تحديد عمر المرأة المرسومة في اللوحة.



واتضح أن جواب المشتركين في الاستطلاع ارتبط بعمرهم، فالذين هم دون 30 عاما، رأوا أن الصورة لفتاة شابة، في حين رأى الأكبر سنا أن الصورة لامرأة عجوز.



يذكر أن لوحة الوهم البصري "زوجتي وحماتي" ظهرت لأول مرة على بطاقة بريدية ألمانية عام 1888.



وفي عام 1915، عرض رسام الكاريكاتير البريطاني، ويليام إيل هيل، نسخته من هذه اللوحة في مجلة Puck.