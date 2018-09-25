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وزير التموين: لن نسمح بتخزين الأرز لبيعه في آخر الموسم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:09 ص
الدكتور علي المصيلحي،
الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين،
حسام الحارتي
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، رسالة تحذيرية إلى كل من يقوم بتخزين محصول الأرز لبيعه في آخر الموسم، كما كان يحدث من قبل.

ونوه المصيلحي في تصريحات اثناء لقائة ببرنامج ،"مساء دي ام سي "،المذاع عبر فضائية "دي ام سي "، ان هناك عقوبات صارمة لكل من يخالف القانون، ويقوم بحجب محصول الارز.

وواضح وزير التموين ان سعر الأرز الان في متناول الجميع داخل الاسواق، مضيفا أن الشركة القابضة للصوامع والصناعات الغذائية، تتفق مع التجار من أجل الحصول على الكمية المستهدفة، وتثبيت سعره.

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