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مديرة مكتب الشرق الأوسط تكشف تفاصيل لقاء السيسي وترامب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:42 ص
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
حسام الحارتي
قالت هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط في أمريكا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رحب ترحيبا شديدا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن، واصفا إياه بـ"الصديق".

وأضافت القدسي في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية "دي ام سي "، ان الرئيس السيسي، أشاد بالعلاقات الثنائية بين واشنطن والقاهرة في جميع المجالات .

واوضحت ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اشاد بدور الدولة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه .

وأشارت الي وجود مناقشات بين الرئيسين، تتضمن العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في سوريا، وكيف يتم القضاء على الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.

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