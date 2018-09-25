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اليوم.. انطلاق فعاليات اللجان بالمؤتمر السنوي العام للمحامين في الغردقة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:36 ص
فعاليات اللجان بالمؤتمر
فعاليات اللجان بالمؤتمر السنوي العام للمحامين في الغردقة
إبراهيم جادالله
تنطلق فعاليات اللجان، المؤتمر السنوي العام للمحامين برئاسة النقيب سامح عاشور- الذي تستضيفه مدينة الغردقة، خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الحالي، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال- اليوم الثلاثاء، على مدار يومين، لفترتين، الأولى من العاشرة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا، أما الثانية من الواحدة والنصف ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا.

ويضم المؤتمر 10 لجان، هي "المشكلات المهنية أمس واليوم، الإدارات القانونية، مشكلات الوطن العربي، معهد المحاماة الواقع والتطوير، آفاق الاستثمار، تطوير الخدمات الاجتماعية والصحية، كفالة حق الدفاع وسائل التفعيل، الثقافة القانونية وتطوير الخطاب المهني، تقييم الأداء النقابي إيجابيات وسلبيات، الرؤية الجديدة لضوابط القيد والتجديد"، على أن تدار اللجان من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني، جلسة نقاشية ولقاء مفتوحا مع النقيب العام سامح عاشور، بمسرح محافظة البحر الأحمر، في تمام الثامنة مساء، ويعقبه أمسية ثقافية وحفل فني في تمام العاشرة والنصف.

بينما تعقد الجلسة الختامية يوم الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، لعرض توصيات المؤتمر، وذلك بمسرح محافظة البحر الأحمر، على أن تغادر الوفود ظهر يوم الخميس.

وكان المؤتمر، قد انطلق، مساء أمس، الإثنين، حيث قال نقيب المحامين في كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر يقام لأول مرة بمدينة الغردقة، وسط هذا الحشد الكبير من المحامين دليل على غيرتهم على مهنتهم وحبهم لها.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام لمحامي مصر بالغردقة، بعض المشادات الكلامية من وفد نقابة محامين حلوان، مع أعضاء النقابة المتواجدين على المنصة بسبب غضبهم من تسكين بعض المحامين بفنادق بعيدة، وتدخل النقيب سامح عاشور وفض الخلاف، بالاعتذار وقال "بنعتذر لكم وبرغم من ذلك سيستمر المؤتمر، والمحاماة رسالة تعلمنا متى نقدم طلباتنا".

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