أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، شارك في قمة نيلسون مانديلا للسلام، أمس الإثنين، في نيويورك، واجتمع مع مراد وهبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العمومية.



وأضاف "موسى"، في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" تحدث أبو العينين عن التحديات التى تواجه مصر والانتصار الذي حققته من أجل التنمية الحقيقية والتى ظهرت فى كافة المجالات، ثم عرض فيلما تسجيليا عن الأوضاع بمصر، وفرص الاستثمار بها، وأهم المشروعات الموجودة والتيب تقام داخلها، وعن الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن لقاءات الوفد البرلماني الدولي مع مسئولي الأمم المتحدة".



وتابع " موسى": "تطرق أبو العينين للحديث عن العديد من الملفات الهامة، شملت القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، والتطورات السلبية التي تحل على القضية الفلسطينية، بسبب الإعتراف الأمريكي بإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بالإضافة إلى إجراءات أمريكا بوقف تمويل منظمة الأونروا بـ350 مليون جنيه لتعطيل الوكالة عن العمل الإنساني تجاه 5 ملايين فلسطيني من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصدار إسرائيل قانون يهودية الدولة، وغلق أمريكا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كإجراء إنتقامي نتيجة استبعاد السلطة الفلسطينية لأمريكا من لعب دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيلين".



وأوضح موسى، أن "أبو العينين تحدث أيضا عن الأزمة السورية، وأكد أن موقف مصر واضح تجاهها، وقائم على الحفاظ على كيان سوريا، والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، ودعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في إعادة بناء دولته عبر التوصل إلى صيغة حل سياسي تكون مرضية لجميع السوريين".



واستطرد " موسى " قائلا:" تحدث أبو العينين عن دور مصر في مكافحة الإرهاب، والمنتظر من الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، من اتخاذ قرارات لمعاقبة الدول التي ترعاه وتموله، وتسهل تنقل الإرهابيين، عن طريق تحويل قادة الدول التي ترعى الإرهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بمساندة رؤية مصر التي تؤكد على أن الفراغ الذي ترتب على إسقاط الدول في منطقة الشرق الأوسط وفر البيئة الخصبة لانتشار التنظيمات الإرهابية".



وأضاف" موسى"،:" نوه أبو العينين إلى أهمية مبادرة الرئيس السيسي وتكليفه للأزهر الشريف بضرورة التصدى للتفسير المنحرف للإسلام، والتأكيد على أن الإسلام بريء من الإرهابيين وتفسيراتهم المنحرفة، مؤكدا ان المسلمين هم اكبر ضحابا الإرهاب قتلا وتشريد ودمارا"، مضيفا:" وأشار أبو العينين إلى دور مصر في مكافحة الإرهاب، لأنها تعتبر في مقدمة الدول التي عانت من الإرهاب وتخوض حربا ضروسا ضد كافة التنظيمات الإرهابية للدفاع عن أمن المنطقة والعالم ".



وتابع " موسى" قائلا،:" وشدد أبو العينين أن ثورة 30 يونيو أسقطت مخطط جماعات الإرهاب الهادف إلى تحويل سيناء، أرض السلام، إلى وكر لمهاجمة دول المنطقة، ولكن مصر اعتمدت على قواتها المسلحة ونفسها في مكافحة الإرهاب وحققت نجاحات ميدانية في مكافحة الإرهاب، وإعادة الأوضاع في شمال شرق سيناء إلى طبيعتها، بالإضافة إلى خوض مواجهة فكرية ودبلوماسية لمحاربة الفكر المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماديا ولوجيستيا ".



وأدرف " موسى ": " أكد أبو العينين أن مصر حريصة على مكافحة الإرهاب باستراتيجية شاملة، وعلى العالم دعم رؤيتها لمواجهة الإرهاب والتصدي إلى رعاة الإرهاب ومموليه ومن يوفرون الملاذ الأمن لهم".