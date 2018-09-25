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فن

ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
شهد برنامج الأفلام القصيرة الذى عرض مساء أمس، الاثنين، بمهرجان الجونة السينمائى، حضورا كبيرا من ضيوف وجمهور المهرجان، والذين حرصوا على حضور مناقشة صناع عمل فيلم "الحبل السرى" ومخرجه الليث حجو وأدارها الناقد محمد عاطف.

المخرج تحدث حول عدم توضيحه لهوية القناص الذي كان يطلق الرصاص على أهل المنطقة، وبيان تبعيته لأي جماعة.

وقال "حجو": "الفيلم يحكي موضوعًا إنسانيًا في المطلق، ولست مهتمًا بالخوض في تفاصيل الحرب والسياسة.. العمل يتحدث عن المرأة وتفعيل دورها في المجتمع السوري، فهي قادرة حتى في عز الحرب على تقديم تواصل مع الطرف الآخر".

الفيلم تدور أحداثه حول شخصية ندى والتى تشعر بألم حاد بالتزامن مع موعد الولادة فى وجود حصار مفروض على الحى التى تقطنه بسبب قناص، يحاول زوجها مفاوضته لفتح أمن حتى تضع مولدتها بمساعدة جيرانها ولمنه يفشل، فتلد زوجته فى صندوق سيارته المتهالكة ليقرر الانتقام من القناص بطريقته الخاصة.

مهرجان الجونة السينمائي يسعى لتقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية، ويشمل داخل المسابقات الرسمية الثلاث "مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة"، إضافة إلى برنامج أفلام خارج المسابقة الرسمية.
ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور
ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور
ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور
ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور
ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور
ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور
ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور
ندوة لصناع فيلم الحبل السرى بمهرجان الجونة السينمائى.. صور

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