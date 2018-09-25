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فن

السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أكد السفير السويدى بالقاهرة Jan Thesleff سعادته بالعودة مرة أخرى للجونة وهي المدينة التي زارها عدد كبير من المرات وحتى قبل 20 عاما، مؤكدا أن مهرجانها استطاع فى وقت قصير للغاية أن يحقق صدى عالميا، هذا الحدث البارز يعادل من وجهة نظره مهرجان ساندانس فى أمريكا، حيث أفلام بجودة عالية، منصة لدعم مشاريع الأفلام، وتنظيم رائع على كافة المستويات استطاع جذب الكثير من صناع السينما حول العالم.

وقال خلال مقابلة مع "صدى البلد" أن حرص الدولة لحضور افتتاح المهرجان متمثلة في وزيرتى الثقافة والسياحة، يعكس الرؤية التى تتبناها هذه الحكومة فى دعم الفن والثقافة، وهو ما أعطى له انطباعات إيجابية للغاية، وتمنى التحاقه بالمهرجان فى دوراته المقبلة.

أما حول تكريم اسم المخرج السويدي الكبير انجمار برجمان فقد كشف عن فخره بهذا التقدير وخاصة بجانب أسماء بحجم فيللينى ويوسف شاهين، وسعيد بإقامة معرض خاص لأشهر أفيشات أفلامه، وقال إن المخرجين الثلاثة لديهم نجاحات كبيرة فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وهو أمر مثير للاهتمام أن تعرف أكثر عن إبداعاتهم على مدار 30 عاما، والمشترك فى أفلامهم من وجهى نظرى أنها فاقدة للوقت، فعند مشاهدتها لا تشعر أنها قديمة إطلاقا وإنما تناسب كل العصور، ربما لأنهم كانوا سابقين للزمن.

وقال إنه يحاول التقرب من الشعب المصري كونه ممثلا للسويد فى مصر، ويعتقد أن السفارة لديها أكثر من نشاط مستمر منذ فترة حتى فيما يتعلق بالطهاة المصريين وتقديم الطعام السويدى، لذلك فهو يبذل جهدا أكبر فى التعرف أكثر عن المصريين وبالمقابل تقديم لهم ما يحتاجون معرفته عن السويد، لأنه يعتقد أن البسطاء يحتاجون فقط لمعرفة شخصى الكائن ما وراء منصبي وهو ما أحاول تصديره.
السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور
السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور
السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور
السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور
السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور
السفير السويدي يتحدث لـ صدى البلد عن تكريمه بالجونة السينمائي.. صور

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