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فن

صابرين تعود للغناء

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
سمر سعد
أعلنت الفنانة صابرين، عن نيتها العودة إلى الغناء للأطفال من جديد.

وتبحث صابرين حاليا عن أغنية أطفال تناسب الجيل الحالي، حيث من المقرر أن تعلن بشكل كامل عن تفاصيل الأغنية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن صابرين قدمت أغانى مختلفة للأطفال فى التسعينات، ومنها أغنية "أنا الفرخة" والتى تربت عليها الأجيال.

ومن المعروف أن صابرين تنتظر عرض مسلسل الجزء الثانى من مسلسل "أفراح إبليس"، أمام الفنان جمال سليمان ومنة فضالى، وعدد كبير من الفنانين.

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